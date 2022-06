Evento vip a Villa Olmo, da domani scatta la chiusura completa. Transenne, recinzioni, parcheggi e vie vietate alle auto: scatta la chiusura di Villa Olmo e del suo parco. Per due intere giornate il compendio sarà blindato a cittadini e turisti. Il motivo oramai è noto: l’evento per i festeggiamenti di matrimonio tra Alan Howard, il miliardario britannico e Caroline Byron.

A partire da domani scattano infatti nuove misure di sicurezza per rendere l’intera villa e il parco che la circonda blindati agli occhi dei curiosi e tutelare così la privacy della coppia e dei loro ospiti.

Sul fronte dei parcheggi, nei giorni del 25 e 26 giugno scatterà il divieto di sosta con rimozione via Cantoni e Piazzetta Marinai d’Italia. Divieto di sosta anche nel parcheggio e nell’area adiacente il Casino Nord.

Sempre da domani scatterà infatti la chiusura al traffico di via Cantoni, consentendo a pedoni e ai velocipedi di raggiungere la Passeggiata Lino Gelpi. Limitazioni anche in via Museo Giovio all’altezza dell’intersezione con via Cantoni, dove sarà istituito il doppio senso di marcia lungo l’intera via. Divieto di sosta il 25 e il 26 giugno lungo l’intera via Giovio, compreso il tratto da via Borgovico a Piazzetta Mojana. Da oggi pomeriggio vietato sostare in via per Cernobbio nel parcheggio sottostante Villa Sucota.

La villa e parte del parco sono chiusi a cittadini e turisti da inizio giugno ma il clou dei festeggiamenti si svolgerà – come detto – domani e domenica. Un mese di festeggiamenti che non sono passati inosservati ai residenti comaschi, costretti a vedere chiusi gli spazi verdi per un tempo così prolungato.