Dieci comuni al voto in provincia di Como

Seggi aperti domani e lunedì in dieci comuni della provincia di Como chiamati ad eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. Tutti i paesi coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative sono al di sotto dei 15mila abitanti, pertanto si tratterà di un unico turno perché non è previsto l’eventuale ballottaggio.

I seggi saranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Sono 32.257 gli elettori comaschi chiamati alle urne. Si vota a Turate, Guanzate, Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Domaso, Valsolda, Lipomo, Montorfano, Plesio e Cerano d’Intelvi.

In provincia di Como, l’amministrazione che conta il maggior numero di elettori, 8.124, è Turate. Segue Guanzate con 5.123, I più piccoli paesi al voto sono Plesio con 939 aventi diritto e Cerano d’Intelvi con 486. A Campione d’Italia, dei circa 3000 elettori la maggior parte, circa 1.800 risulta iscritta all’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero.

Complessivamente in Lombardia sono 93 i municipi che rinnoveranno i consigli comunali ed eleggeranno i nuovi sindaci tra cui i due capoluoghi Lecco e Mantova. Per votare è necessario portare al seggio un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono previste aperture straordinarie dei comuni per chi avesse smarrito la tessera.