Amministrative, alle 12 nei Comuni comaschi affluenza al 13,3%

Affluenza alle urne alle 12 al 13,3% nei dieci Comuni della provincia di Como al voto per le elezioni amministrative. Il dato è in calo rispetto al 15,1% della precedente tornata di consultazioni municipali. La media in Lombardia è al 14,8%, in calo rispetto al 16,2% precedente. In Italia la media si attesta al 14,7%, un punto in meno rispetto alla tornata precedente.

Il numero più alto di votanti alla prima rilevazione è quello di Cerano d’Intelvi, che sfiora il 20%, in aumento rispetto alle precedenti amministrative. Il più basso è il 6,2% di Valsolda, dimezzato rispetto alle passate elezioni.

Ecco nel dettaglio i dati dei dieci Comuni chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Campione d’Italia 14,9% (precedente 14,1%)

Casnate con Bernate 13,5% (15,5%)

Cerano d’Intelvi 20% (18,6%)

Domaso 12,9% (14,4%)

Guanzate 12,7% (15%)

Lipomo 13,5% (15,2%)

Montorfano 15,7% (16,3%)

Plesio 17,8% (19,5%)

Turate 12,9% (15,2%)

Valsolda 6,2% (11,4%)

I seggi oggi sono aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.