Stazione unica di Camerlata, slitta – per l’ennesima volta – l’apertura dell’area di sosta, prevista per giugno.

Un anno dopo l’inaugurazione del nuovo scalo ferroviario – era il 13 giugno dello scorso anno – a oggi si continua a lavorare al parcheggio ma ancora manca una data certa per l’apertura. Le previsioni dell’amministrazione comunale uscente sull’apertura della nuova area di sosta sono di fatto cambiate ogni mese.

In questo momento la ditta incaricata degli interventi sta ultimando i lavori agli impianti di irrigazione e finendo una parte della pista ciclabile. Si lavora anche sulla viabilità di ingresso e uscita dal parcheggio.

“Condizioni meteo permettendo”, fanno sapere dal Comune, anche se quest’ultimo inverno e primavera ha piovuto pochissimo, e se non si verificheranno nuovi rallentamenti e rinvii – in parte dovuti anche alla carenza di materie prime – la nuova area di sosta della stazione unica potrebbe aprire al pubblico il prossimo mese. A luglio quindi.

Si parla di poco meno di 300 posti auto: 290 per la precisione. Se non subentreranno altri intoppi dunque – in base alle ultime informazioni – l’area di sosta sarà pronta per luglio. In questi mesi intanto si sono susseguite le polemiche e soprattutto i disagi provocati dalla carenza di posteggi nella zona. Con l’ampliamento dello snodo era previsto, infatti, l’aumento degli spazi per le auto a servizio di pendolari e viaggiatori, oltre che del personale di servizio. A oggi però i cittadini sono ancora in attesa che la promessa venga mantenuta.