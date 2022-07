(ANSA) – TRIESTE, 04 LUG – Se non si verificheranno piogge in grado di allentare la morsa del caldo di questi giorni e la situazione siccitosa dovesse perdurare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sarà costretto da mercoledì prossimo, 6 luglio, a chiudere il Roiello di Pradamano, e da sabato 9 luglio parte della roggia Cividina (nel tratto terminale da Casali Merlo in comune di Povoletto a valle). Lo ha reso noto lo stesso Consorzio al termine di una riunione dei tecnici convocata oggi proprio per fare il punto della situazione settimanale. In alcune zone si stanno accentuando le difficoltà a causa del calo di pressione dei pochi pozzi ancora in esercizio, come per i pozzi del Medio Friuli; verrà garantita pertanto meno acqua ai consorziati dove permarranno condizioni critiche. Nella bassa friulana si rilevano difficoltà in 500 ettari nel comune di Bagnaria Arsa, dove il canale Taglio registra una portata decisamente inferiore rispetto alla media di questa stagione. In difficoltà anche la roggia Zuina, in comune di Torviscosa. Resta difficoltosa l’irrigazione straordinaria ad Ariis di Rivignano, Torsa di Pocenia, Muzzana. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha inviato ai sindaci dei comuni interessati dal servizio irriguo una nota in cui si richiede collaborazione nell’utilizzo appropriato della risorsa idrica, invitandoli ad esercitare controllo, tramite la polizia rurale, in particolare per la prevenzione dei danni e per la sicurezza alla viabilità stradale in caso di allagamenti arrecati da un’irrigazione impropria. (ANSA).