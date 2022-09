Sicurezza a Como. Stop al consumo di alcolici in strada in tutta la città. Linea dura della giunta Rapinese che, dopo aver accantonato l’ordinanza anti alcol per alcune strade cittadine, si appresta ora a modificare il regolamento di polizia urbana varato dalla precedente amministrazione.

“Stop all’alcol sul suolo pubblico che non sia in prossimità di dehor e spazi di somministrazione – ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Poi andremo anche a disciplinare quelle che sono le relazioni ad esempio tra condomini”.

Sicurezza a Como

Inoltre verranno ampliate le zone rosse cittadine, ossia strade e piazze della città considerate particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza. Oltre alla zona tra via Anzani e via Magenta, intese come strade e non soltanto come i giardinetti, in totale saranno 15 le zone che si andranno ad aggiungere a quelle già inserite nel precedente regolamento di polizia urbana. Nello specifico si tratta di largo Don Roberto Malgesini, piazza Cacciatori delle Alpi e ancora: viale Varese e via Cattaneo. Nell’elenco sarà inserita anche piazza Vittoria in particolare l’area destinata a mercato e la fermata dei bus.

Nuove zone rosse saranno anche via Battisti, via Sauro, viale Lecco fino a piazza del Popolo, via Sant’Abbondio e via Regina Teodolinda. A completare la mappa delle aree urbane dove dovrà essere rispettato un regime di particolare tutela della sicurezza e del decoro anche via Sinigaglia, viale Puecher e piazzale Somaini. Completano l’elenco l’area destinata a mercato in via Falciola ad Albate e il parco Negretti.

Per chi non rispetterà le norme indicate dal nuovo regolamento scatterà l’ordine di allontanamento e successivamente il Daspo urbano.