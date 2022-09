Tra una settimana 470mila comaschi saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le urne saranno aperte nella sola giornata di domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

In base agli ultimi dati pubblicati dalla prefettura di Como, sono 470.511 gli aventi diritto al voto sul territorio lariano. Le donne sono poco più di 240mila, oltre 230mila gli uomini. Sono previste 551 sezioni nei 148 comuni della provincia di Como.

Diffusi nelle scorse ore anche i fac-simile delle schede elettorali che verranno consegnate agli elettori. Ciascun votante riceverà una scheda per il Senato e una per la Camera. Le schede saranno diverse a seconda del collegio di appartenenza. La Prefettura ha pubblicato un elenco dettagliato che è possibile consultare.

Gli elettori della provincia di Como riceveranno, a seconda del paese di residenza per il Senato una scheda gialla del collegio plurinominale 1 e uninominale 2 oppure del collegio plurinominale 1 e uninominale 1. In Italia, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero.

Per la Camera, sempre a seconda del paese di residenza, gli elettori comaschi riceveranno una scheda di colore rosa per il collegio plurinominale 2 e uninominale 3 oppure per il collegio plurinominale 2 e uninominale 4. In Italia, per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero.