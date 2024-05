“Civiglio: cronaca di un disastro annunciato (e di una tragedia sfiorata)”. Così interveniente sulla violenta ondata di maltempo che ha riguardato Como e provincia Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale a Palazzo Cernezzi di Fratelli d’Italia.

“Il quartiere di Civiglio – spiega il consigliere Cantaluppi – è stato interessato da un importante smottamento in via dei Patrioti, chiaramente causato dal terreno reso debole dalla pioggia che ha ceduto sotto il peso delle grosse piante presenti. Quel tratto di strada è oggetto da anni di mie segnalazione in merito alla pericolosità derivante dai grossi alberi che la costeggiano, le quali erano evidentemente incombenti e pronte a cadere. Con la massima collaborazione possibile ho fornito più volte al Comune di Como l’elenco dei mappali interessati, compresi tutti i dati necessari alle intimazioni al taglio”. Poi conclude: “Mi auguro che ora vengano accertate le responsabilità di quanto accaduto e che non si aspetti un fatto analogo per procedere alle potature dei tratti di via Per Brunate e via per Civiglio che presentano situazioni simili e che segnalo, anch’esse, da anni”.