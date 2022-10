Primi allenamenti per il Como 1907 a Mozzate nel nuovo centro spotivo acquisito all’asta un anno fa. Non tutti i lavori si sono conclusi, ma la società ha deciso di iniziare a utilizzare la struttura.

“Mister e giocatori si sono subito ambientati in quella che sarà la loro nuova casa” scrive la società sui social. “Ora abbiamo due campi da calcio, un’area di riscaldamento e di allenamento per i portieri, una palestra e tutto ciò che serve per allenarsi al meglio” si legge ancora.

L’entusiasmo e l’emozione per i nuovi spazi si affiancano – nella preparazione – a concentrazione e voglia di rialzare la testa dopo i deludenti risultati di questo inizio di campionato. La squadra è al lavoro in vista della partita casalinga di domenica prossima contro il Perugia. I lariani sono reduci dal pesante ko nell’ultima gara in trasferta contro il Cosenza. Un incontro finito 3-1 per i padroni di casa.

La sfida – posticipata a domenica alle 16.15, visto che sabato sul territorio si corre il Giro di Lombardia – sarà il primo match al Sinigaglia del nuovo allenatore Moreno Longo. Gli azzurri sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale: al momento restano bloccati in fondo alla classifica, con soli 3 punti dopo 7 giornate.

Dal canto loro anche gli avversari non stanno vivendo un buon momento. I “grifoni” hanno appena cambiato la guida tecnica. Silvio Baldini ha sostituito l’esonerato Fabrizio Castori con un esordio negativo: allo stadio. Gli umbri sono penultimi con 4 punti, uno in più del Como 1907.

Non sarà disponibile per mister Longo domenica lo squalificato Luis Binks, il difensore espulso contro il Cosenza per doppia ammonizione.