Una call internazionale per il servizio idrico integrato che si rivolge a startup, spin off universitari, piccole e medie imprese e più in generale a tutto il mondo dell’innovazione. A “Wave of innovation” è la call lanciata da Water Alliance, la rete delle 13 aziende pubbliche del servizio idrico integrato lombardo, di cui fa parte anche Como Acqua. La call, aperta lo scorso 3 ottobre, si concluderà a fine novembre. L’obiettivo è trovare soluzioni in alcune aree nevralgiche per il servizio idrico, come il trattamento e la valorizzazione dei fanghi di depurazione o gli impianti di cogenerazione di biogas.

Per i vincitori verrà valutata l’implementazione di un progetto pilota per una durata di circa un anno in collaborazione con una delle società di Water Alliance.

“L’onda lunga e travolgente della Wave of Innovation promossa con questa call internazionale risiede proprio nel contributo che startup e Pmi potranno fornire per favorire lo sviluppo del servizio idrico lombardo. – commenta Enrico Pezzoli, presidente e AD di Como Acqua – Le 13 imprese hanno saputo aprirsi a realtà esterne in grado di offrire soluzioni strategiche e innovative”.

Le startup e le aziende interessate dovranno inviare la propria candidatura sulla piattaforma https://innovation.wateralliance.it/en/ entro il 30 novembre.