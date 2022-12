Pari in trasferta per il Como. La gara di Ascoli tra bianconeri e lariani è infatti terminata 3-3. Una sfida rocambolesca quella dello stadio Del Duca, con gli azzurri che hanno perso ancora una volta una importante occasione per conquistare la posta piena. In vantaggio per 3-2 e con un uomo in più, gli uomini di mister Moreno Longo sono stati infatti raggiunti a pochi minuti dalla fine. Una scena vista fin troppe volte in questa stagione.

Dopo questa partita i giocatori non torneranno a casa, ma si fermeranno a San Benedetto del Tronto, dove prepareranno la successiva sfida di giovedì 8 dicembre, l’impegno a Palermo contro i rosanero, reduci dal successo per 1-0 a Benevento (fischio d’inizio alle 20.30). In classifica gli azzurri sono al penultimo posto a 15′ punti alla pari con Venezia, Spal e Benevento.

Il match non era iniziato nel modo migliore per il Como, con l’Ascoli in vantaggio dopo 5′ grazie ad un autogol di Alberto Cerri in una mischia in area dopo un calcio d’angolo. L’attaccante azzurro Leonardo Mancuso (reti il 17′ e al 29′) ha poi ribaltato la situazione. Confronto che sembrava volgere a favore dei lariani nella seconda parte, con l’espulsione del bianconero Cedric Gondo al 62′. Invece l’ex Amato Ciciretti ha impattato tutto al 73′. Gara finita? Assolutamente no. Alex Blanco ha trovato lo spunto che poteva essere vincente al 79′, ma ancora una volta negli ultimi minuti gli azzurri sono stati raggiunti: gol di testa del marchigiano Lorenco Simic all’83’ per il definitivo 3-3. Pure in questo caso una realizzazione scaturita da un calcio da fermo, una punizione dalla sinistra.

I risultati della 15esima giornata

Ascoli-Como 3-3, Bari-PIsa 0-0, Benevento-Palermo 0-1, Brescia-Reggina 0-2, Cagliari-Parma 1-1, Cosenza-Perugia 0-0, Genoa-Cittadella 0-1, Spal-Modena 2-3, SudTirol-Frosinone 1-1, Venezia-Ternana 2-1

Classifica

Frosinone 32 punti, Reggina 29, Bari, Parma, Genoa e Brescia 23, Ternana e SudTirol 22, Ascoli 21, Modena 20, Pisa, Cagliari e Cittadella 29, Palermo 18, Cosenza 16, Spal, Benevento, Venezia e Como 15, Perugia 12

16esima giornata

Mercoledì 7 dicembre ore 20.30 Ternana-Cagliari

Giovedì 8 dicembre ore 12.30 Parma-Benevento

Giovedì 8 dicembre ore 15 Cittadella-Bari, Cosenza-Brescia, Genoa-SudTirol, Modena-Venezia, Perugia-Spal, Reggina-Frosinone

Giovedì 8 dicembre ore 18 Pisa-Ascoli

Giovedì 8 dicembre ore 20.30 Palermo-Como