Finestra e tegole pericolanti, due interventi dei vigili del fuoco in mattinata a Como in via Milano e in via Canturina. In entrambi i casi fortunatamente non ci sono persone ferite. I problemi sono stati causati probabilmente dal vento che già dalla notte scorsa soffia in modo intenso nel capoluogo lariano.

Il primo intervento è avvenuto in via Milano, dove è stata segnalata una finestra pericolante. I vetri si sono rotti e sono caduti sulla strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in sicurezza la finestra ed evitare ulteriori pericoli. Gli agenti della polizia locale hanno temporaneamente deviato le auto in via Cigalini.

Intervento analogo per tegole pericolanti in via Canturina, a poca distanza dalla piazza di Camerlata. I pompieri sono intervenuti per evitare la caduta delle tegole sulla strada sottostante.