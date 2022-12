Promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. A Milano a Palazzo Pirelli si è tenuta la cerimonia di premiazione di tre eccellenze comasche nel campo dello sport e della vita quotidiana: la campionessa mondiale di Handbike e Presidente dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Como Roberta Amadeo; il campione nazionale di Handbike Alessandro D’Onofrio e il Team MTB BEE AND BIKE di Bregnano, da sempre impegnato nell’ambito dello sport inclusivo.

“Campioni di sport, ma anche e soprattutto campioni di vita -ha evidenziato il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi-; le vostre storie, le vostre testimonianze quotidiane e i vostri risultati sono un autentico inno alla vita.”

I premiati

Roberta Amadeo ha vinto due volte, nel 2019 e nel 2021, il titolo di campionessa mondiale di Handbike. Ha dimostrato che la sua malattia non è stato un ostacolo, ma un incentivo a dare anima e corpo per raggiungere i propri obiettivi. Roberta già presidente nazionale dell’AISM, guida ora la sezione comasca, occupandosi di sensibilizzazione e solidarietà sulla Sclerosi Multipla. Impegnandosi in particolare per l’eliminazione delle barriere architettoniche, accompagnando così la sua attività agonistica a quella sociale.

Alessandro D’Onofrio è un esempio incredibile di tenacia. Da sempre appassionato allo sport, a seguito di un grave incidente sugli sci, si è fratturato una vertebra lombare restando paralizzato dalla vita in giù. Questo non gli ha impedito di praticare lo sport, e nel 2022 ha vinto il campionato italiano di Handbike sia nella prova a cronometro che nella gara in linea.

“Tutto questo – si legge nella nota della regione – è stato possibile grazie al Team MTB BEE AND BIKE di Bregnano, che da sempre investe tempo e risorse per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport”.