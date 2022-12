Prima vittoria in trasferta per il Como nella stagione 2022-2023: i lariani sono infatti imposti con un secco 3-0 sul campo della Ternana. Allo stadio dedicato a Libero Liberati – pilota motociclistico degli anni ’50 – la squadra di mister Moreno Longo ha conquistato un successo che può segnare la svolta in una stagione finora poco confortante. Non è mancata un pizzico di fortuna ai lariani, con gli avversari che in più occasione hanno colpito palo e traversa ma, a dire il vero, in questo torneo era proprio il Como ad essere in credito con la dea bendata.

Un successo giunto ad una giornata dalla fine del girone d’andata, che per gli azzurri terminerà il 26 dicembre allo stadio Sinigaglia, con il match contro il Cittadella (fischio d’inizio alle 15). Attaccanti protagonisti a Terni con le loro reti: ha aperto la serie Patrick Cutrone – lanciato da un perfetto assist di Alex Blanco – al 15′ del primo tempo. Le altre realizzazioni nella seconda parte, con Giuseppe Ambrosino (77′) e Leonardo Mancuso al 93′.

In classifica il Como sale a quota 19 punti (gli stessi del Cittadella, prossimo avversario) e scavalca il Cosenza (fermo a 17, dopo l’1-3 rimediato in casa contro l’Ascoli).