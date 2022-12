Un milione di euro per interventi di manutenzione e adeguamento alle norme antincendio alla scuola Parini di Como, in via Gramsci. La giunta di Palazzo Cernezzi ha varato una delibera per l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse. I lavori dovrebbero partire in tempi brevi e si aggiungono all’intervento previsto per il rifacimento dell’ingresso principale, inagibile da mesi.

L’immobile, costruito negli anni Cinquanta e poi ampliato, ospita la scuola secondaria di primo grado Parini. “L’edificio, allo stato attuale, mostra varie lacune per quanto riguarda la sicurezza antincendio e necessita di un intervento di adeguamento alla normativa vigente”, si legge nella delibera della giunta.

L’importo complessivo dei lavori è stimato in un milione e 70mila euro, somma che comprende tutti gli interventi previsti. I fondi, come precisato dalla giunta di Palazzo Cernezzi, saranno stanziati per circa un milione dal capitolo del bilancio 2022-2024 destinato alla manutenzione straordinaria per la sicurezza delle scuole secondarie di primo grado, finanziati dall’avanzo. La restante somma sarà garantita per circa 50mila euro dal capitolo incarichi professionali del settore edilizia pubblica e per 15mila euro dai fondi dei frontalieri.

Il settore opere pubbliche dovrà ora avviare le pratiche per arrivare ad avviare l’intervento. Votata anche “l’immediata eseguibilità della delibera al fine di consentire celermente l’avvio dei lavori”. Con l’inizio del prossimo anno è previsto anche il rifacimento dell’ingresso del plesso, in via Gramsci.