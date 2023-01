Anche per la serie B si apre oggi il calciomercato. Poco meno di un mese, fino alle 20 del 31 gennaio, per portare avanti e chiudere le trattative.

Resta da capire come si muoverà il Como. Se deciderà di rinforzare alcuni settori. La difesa in particolare.



In attesa di capire come si orienterà la società, durante il mese di gennaio la squadra affronterà tre partite. Dopo la pausa natalizia si torna in campo il 14 gennaio in trasferta contro il Cagliari. Poi il 21 gennaio si gioca al Sinigaglia contro il Pisa e il 28 gennaio di nuovo fuori, l’avversario in questo casa sarà il Brescia.

Tre test importanti per la truppa di mister Moreno Longo reduce da due vittorie consecutive contro la Ternana e il Cittadella. I lariani si trovano a pari punti, 22, con il Benevento.