Urta una signora con lo specchietto dell’automobile e non si ferma: un automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso a Como.

La polizia locale cittadina è riuscita a risalire al presunto responsabile.

L’episodio risale alla mattina di Natale quando, in via Nino Bixio, una donna di 80anni è stata colpita violentemente dal retrovisore di un’automobile. L’anziana signora era rovinata a terra ed era stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, che esclude un pericolo di vita ma ipotizza lesioni importanti.

L’automobilista, anziché fermarsi, si era allontanato in direzione Svizzera. Gli agenti della Polizia Locale di Como, intervenuti per le indagini, pur non avendo alcuna indicazione sulla targa, hanno sentito un testimone per risalire alla marca e al colore dell’automobile ricercata. L’analisi delle immagini delle telecamere sulle probabili via di fuga, ha consentito di individuare tre giorni più tardi il presunto responsabile. La macchina dell’uomo aveva uno specchietto danneggiato e lui avrebbe confermato il coinvolgimento nell’incidente.

È stato quindi denunciato per fuga e omissione di soccorso, con ritiro immediato della patente di guida. Le sanzioni previste in questo caso sono la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni.