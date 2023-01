Oggi, in una piazza San Pietro gremita, si sono svolti i funerali del papa emerito Benedetto XVI. Morto a 95 anni lo scorso 31 dicembre.

Tra i concelebranti anche il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como. Ne parlavamo qui.

Le parole del cardinale Cantoni

“In questi giorni – riflette il presule – abbiamo vissuto un tempo di grazia e di fraternità, uniti, con papa Francesco e la Chiesa universale, nella preghiera di suffragio per il pontefice emerito Benedetto XVI”.

Nell’omelia pronunciata questa mattina, prosegue il cardinale Cantoni, “Papa Francesco ha fatto trasparire la vera immagine di papa Benedetto, ossia il suo consegnarsi, puro di fiducia, nelle mani di Dio Padre, a immagine di Gesù”. In questo modo Francesco “ha invitato tutti i Pastori a vivere per il Signore e a servizio del suo popolo, con una dedizione generosa e continua. Consapevoli che saper amare implica anche il saper soffrire”. Riguardando al magistero di Benedetto XVI, il cardinale Cantoni osserva che “il pontefice emerito, più volte descritto come il papa teologo, ci lascia un grande insegnamento e un grande amore per Cristo e per la sua Chiesa. E chi ama, conosce e comunica facilmente la gioia di Dio. Un’eredità – ha concluso il vescovo di Como – che ciascuno è chiamato a non disperdere”.