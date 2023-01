Medicinali carenti, cosa manca in farmacia e perchè. Il presidente dei farmacisti di Como, Giuseppe De Filippis: “Diverse le cause, è in atto la tempesta perfetta”.

Per spiegare come mai vi siano numerosi medicinali mancanti in questo momento nelle farmacie bisogna contemplare diversi fattori. La situazione – già segnalata nei mesi scorsi – stenta a rientrare e sembra difficile fare previsioni. Le cause sono diverse dal conflitto tra Russia Ucraina ai conseguenti problemi di approvvigionamento ma anche l’onda lunga del Covid che sta interessando i paesi asiatici principali produttori di principi attivi. A ciò si aggiunge l’aumento della richiesta a causa dell’influenza e dei contagi da Coronavirus.

Secondo una stima sono oltre 3mila i medicinali che scarseggiano sul territorio nazionale. Mancano antinfiammatori ad uso pediatrico, prodotti per la tosse e fluidificanti. I farmacisti non nascondono la preoccupazione e cercano di rispondere, alle esigenze dei pazienti. “Dove si può si sostituisce il farmaco con il ‘generico’, a volte con le preparazioni nei laboratori galenici, ma non sempre è possibile se a mancare è in principio attivo” afferma Giuseppe De Filippis.

Intanto sulla carenza di farmaci è intervenuto anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Costituito un tavolo permanente sull’approvvigionamento per definire con esattezza ciò che manca, cercare di risolvere le difficoltà per i cittadini e per evitare allarmismi.