Contrasto allo spaccio di droga, intensa attività nei giorni scorsi dei carabinieri della compagnia di Cantù.

I militari della tenenza di Mariano Comense hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne già noto alle forze dell’ordine. Nel garage nascondeva 400 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina. I carabinieri di Appiano Gentile hanno invece segnalato alla Prefettura per uso personale un 53enne. Anche lui era già noto alle forze dell’ordine. Nei pressi del Parco Pineta l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina ed eroina.

Sempre i carabinieri, hanno poi eseguito due ordini di carcerazione. Il primo nei confronti di un 43enne evaso a settembre dalla comunità terapeutica: l’uomo è stato denunciato anche per tentata rapina, episodio del 7 gennaio a Cantù. Il secondo nei confronti di un 57enne che deve scontare ai domiciliari una pena di 6 mesi per una truffa commessa nel 2014.

Infine, i carabinieri della di Lurate Caccivio hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne per aver violato l’obbligo di soggiorno e per aver guidato senza patente.