Processo paratie, sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello di Milano ha rivisto la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2019 in Tribunale a Como. Delle sette persone condannate in primo grado, solo due, sono state condannate anche in secondo grado ma con pene ridimensionate – 6 mesi ciascuno – e non per le accuse legate al cantiere infinito del lungolago.

Tutte cancellate, in parte per prescrizione e in parte “perché il fatto non sussiste” le accuse legate alle paratie. Assolti l’ex sindaco Mario Lucini e gli ex dirigenti comunali Antonella Petrocelli, Antonio Ferro, Antonietta Marciano e Antonio Viola. Per il capitolo paratie assoluzione anche per Pietro Gilardoni.

Quest’ultimo e l’imprenditore Giovanni Foti sono stati invece condannati a 6 mesi per accuse di rivelazione di segreto d’ufficio.