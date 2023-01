Niente record per la Pallacanestro Cantù che in casa di Treviglio incappa nella seconda sconfitta stagionale in campionato (90-85 il risultato finale). Si interrompe la striscia di risultati positivi. Coach Meo Sacchetti non riesce a eguagliare il record del compianto coach Lombardi nella stagione 1995/1996 (13 successi di fila in campionato). La Cantù di coach Sacchetti si ferma a 12 (28 punti in classifica).

Sacchetti: “Una gara che sembrava una sfida da playoff”

«Sicuramente una bella partita con una grande cornice di pubblico – conferma coach Sacchetti -. Noi siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto troppo il loro predominio nei rimbalzi d’attacco. Abbiamo rimesso in piedi il match nel finale, ma abbiamo concesso troppi tiri aperti a una squadra come Treviglio, che ha vinto con grande merito. Si può apprezzare il fatto che abbiamo recuperato nel finale e ce la siamo giocata fino all’ultimo minuto, ma non è mai un bene sperare che siano loro a sbagliare qualcosa ai liberi. A noi è mancata un po’ di lucidità. Volevamo continuare la striscia di vittorie, ma abbiamo trovato di fronte a noi un’ottima Treviglio, in una gara che sembrava una sfida da playoff».