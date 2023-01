Sicurezza nelle scuole di Como, via libera agli interventi di messa in sicurezza. La giunta cittadina ha approvato il progetto definitivo del valore di oltre un milione e mezzo di euro.

Gli interventi in programma riguardano le scuole dell’infanzia, le primarie e la secondaria di primo grado Aldo Moro di via Picchi. In quest’ultima, in particolare si procederà con una manutenzione straordinaria dei frangisole esterni. L’obiettivo è l’adeguamento delle scuole comunali alle prescrizioni impartite da ATS, secondo i criteri di priorità come sicurezza (vetri, aerazioni, prese, parapetti e protezioni contro gli urti). E ancora il criterio relativo benessere dell’utenza nel quale rientrano i lavori per l’adeguamenti igienico sanitari e le tinteggiature.

Gli interventi nelle scuole

Tra gli interventi più urgenti – secondo la relazione tecnica del Comune – c’è il restauro dei serramenti della scuola di via Brambilla, gravemente ammalorati e pericolosi per l’utenza scolastica. In questo caso gli interventi sono stati autorizzati dalla Soprintendenza così come per la scuola dell’infanzia di via Briantea e la primaria di via Perti.

I lavori di sicurezza interesseranno le scuole dell’infanzia di via Zezio, piazzale Giotto, via Briantea e via Tibaldi. Per le scuole primarie i lavori partiranno in via Fiume, con interventi per ampliamento impianto di aerazione della cucina e ancora via Mognano e via Perti dove sarà tinteggiato l’intero edificio scolastico. Lavori di tinteggiatura anche per la scuola di via Viganò e nell’elenco delle primarie compaiono infine gli edifici di via Montelungo, via Friuli, via Brambilla e via Acquanera.

Infine sul fronte della razionalizzazione delle scuole sono sotto esame capienza, consumi e lavori di manutenzione. Il Comune prosegue nella definizione dell’elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati. Al momento ancora nessun nome è stato fatto.