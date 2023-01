289 imprese incontrate, 37 offerte commerciali generate, 21 percorsi di innovazione avviati. E poi ancora decine di aziende della ComoNExT Community coinvolte per mettere a disposizione competenze e buone pratiche. Giro d’affari da 550.000 euro.

Sono i numeri che fotografano il 2022 del servizio #insiemeperleimprese. Organizzato dall’Innovation Hub ComoNExT a Lomazzo (in provincia di Como) per rispondere alle esigenze in termini di sviluppo, trasformazione e transizione, divenuto il principale punto di contatto con l’Hub comasco.

#insiemeperleimprese è nato con l’esplosione della pandemia come strumento “di emergenza” messo a disposizione delle imprese – grazie al supporto di Camera di Commercio di Como-Lecco – per sostenerle nell’affrontare le problematiche immediate. Superata quella fase, mantenuto, diventando il punto di accesso più immediato attraverso il quale richiedere un incontro di consulenza gratuita.

La necessità di supportare l’innovazione resta infatti un’emergenza del Paese. Da qui la decisione di ComoNExT di portarlo avanti mettendolo a disposizione di imprenditori, professionisti, operatori del terzo settore, istituzioni e pubblica amministrazione. A tutti loro è data la possibilità di richiedere un incontro gratuito con degli Innovation Manager, attraverso il sito di ComoNExt.

Le parole del presidente e del direttore generale di ComoNExT



“L’obiettivo del servizio – ha dichiarato Enrico Lironi, presidente di ComoNExT – si conferma quello di rendere il più possibile facile e immediato l’accesso ai servizi di ComoNExT. E di dare a tutti la possibilità di un confronto diretto con professionisti e tecnici su specifiche esigenze di innovazione volte a migliorare le performances delle proprie attività. Ad esempio – aggiunge Lironi – ottimizzando i processi, ripensando i prodotti, valorizzando le proprie competenze mediante una comunicazione adeguata, intervenendo sui consumi con tecnologie di monitoraggio e molto altro.”

La trasformazione digitale ha ormai coinvolto ogni settore dell’impresa. Dagli approvvigionamenti alla gestione dei fornitori, dalla progettazione alla produzione, vendita e postvendita, marketing e comunicazione, erogazione di servizi.

“Il servizio #insiemeperleimprese – chiarisce il direttore generale Stefano Soliano – si basa sul modello della NExT Innovation®. La formula di trasferimento tecnologico da impresa a impresa messa a punto da ComoNExT per raccogliere in modo mirato le competenze sviluppate all’interno dell’Innovation Hub. E metterle a disposizione di altre imprese”.

Gli ambiti di competenza della NExT Innovation riguardano le tecnologie di connessione tra manifattura e digitale, l’efficientamento, la raccolta e l’analisi di dati. E poi ancora la comunicazione, la sicurezza e molto altro. Tutto ciò che promuove e concretizza la trasformazione digitale e la transizione energetica.