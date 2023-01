Sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, previste nuove chiusure notturne.

Chiusura tra lunedì e martedì verso la Svozzera

Dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 gennaio, chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Quindi verso Chiasso e Lainate.



I veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere via per San Fermo della Battaglia. E poi via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.

i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona e viale Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, entrare a Fino Mornasco.

Chiusura tra mercoledì e giovedì verso Lainate

Dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 gennaio, chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

I veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, dovranno percorrere via Bellinzona e la SP17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro. I veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, dovranno proseguire su via Nino Bixio, viale Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio. Per rientrare sulla A9 allo svincolo di Como Centro.