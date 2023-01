Taglio del nastro oggi per la sede della Protezione civile della Croce Azzurra di Cadorago a Fenegrò. All’inaugurazione hanno partecipato il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e il sottosegretario regionale Fabrizio Turba.

“Si tratta di una sede temporanea, in attesa della realizzazione del progetto della nuova sede in viale Europa – spiega il presidente della Croce Azzurra di Cadorago, Stefano Clerici – Per ora abbiamo a disposizione pochi locali sotto il Municipio in via XXV Aprile, in attesa della sede definitiva con il progetto finanziato dalla Regione, i cui lavori dovrebbero iniziare a giugno. L’obiettivo è che quello inaugurato oggi diventi un centro logistico della Protezione civile per diversi comuni, un punto di riferimento per il territorio, sul quale ruoteranno circa 40 volontari”.

“Con questa nuova sede nel Comune di Fenegrò si aggiunge un altro importante tassello alla rete regionale di tutela e salvaguardia del nostro territorio. – è intervenuto Molteni – La Protezione civile è il simbolo del volontariato, della generosità, dell’altruismo. Quando l’Italia e il territorio chiamano, la Protezione civile risponde sempre, con impegno e grande disponibilità”.