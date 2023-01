“Siamo al lavoro per sistemare le palestre di via Giulini e via Cuzzi entro aprile”: lo ha annunciato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Le due strutture sportive presentano delle problematiche relative alle certificazioni antincendio.

“Per la palestra di via Giulini c’era già un progetto preliminare depositato che andava aggiornato – ha detto Rapinese – Abbiamo rivisto le procedure e abbiamo consegnato al comandante dei vigili del fuoco il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’impianto. In queste ore è arrivata l’approvazione. Adesso verrà indetta rapidamente la gara per l’affidamento dei lavori. Il costo previsto è di circa 100mila euro. Dovremo sistemare alcune porte, allargare alcuni passaggi e creare un altro accesso verso l’esterno. E’ stata lunga, ma questa svolta segna una nuova epoca. La riapertura della palestra dopo gli interventi necessari sarà un sollievo per tutta la comunità sportiva – ha concluso il sindaco – La struttura potrà essere utilizzata per una serie di sport, tra cui il basket”.

L’altro impianto che dovrà essere sistemato è quello di via Cuzzi. “Anche qui abbiamo centinaia di atleti in mezzo alla strada per una piccola problematica legata alla certificazione antincendio – ha detto Rapinese – Il progetto c’era già, ma mi era arrivata la segnalazione della mancanza di pannelli solari. Dunque lo abbiamo depositato nuovamente in tempi brevi e mi auguro di sistemare entro aprile anche questa struttura”.