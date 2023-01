Sconfitta della Pallacanestro Cantù in casa a Desio contro l’Assigeco Piacenza (79-89 il finale). Stop interno dunque per i brianzoli contro una formazione che peraltro è stata a lungo in testa nel match, come testimoniano i parziali (16-20, 37-41, 55-62 e 79-89).

Nell’ultimo tempo gli uomini di coach Romeo Sacchetti sono riusciti a riagganciare gli ospiti, ma quando l’incontro si è deciso praticamente punto a punto, la formazione emiliana ha trovato maggiore freddezza e concentrazione. Per Cantù, invece, qualche sbaglio di troppo nelle conclusioni ha poi condizionato il risultato negativo finale.

Per la formazione canturina i migliori marcatori sono stati Roko Rogic (19 punti), Dario Hunt (15), Stefan Nikolic e Lorenzo Bucarelli (10); dall’altra parte si sono messi in luce Kameron McGusty (23), lex Luca Cesana (19) e Federico Maschi (14).

Una giornata non particolarmente fortunata per l’Acqua S.Bernardo. Da valutare, infatti, l’infortunio del canturino Lorenzo Bucarelli, uscito anzitempo per un trauma all’occhio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto a esami radiografici, poi si valuterà l’entità del problema.

Nel prossimo turno Cantù sarà impegnata in trasferta: la sfida sarà sul campo di Agrigento domenica 5 febbraio alle 12. Il ritorno al PalaDesio il giorno 12, per il match con Casale Monferrato.