Una pistola con caricatore e proiettili e più di 11mila euro in contanti. L’arma e il denaro contante sono stati scoperti dai militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso. Erano nascosti su un’auto guidata da un cittadino turco che alle fiamme gialle aveva detto di non avere nulla da dichiarare.

La pistola e il denaro sono stati scoperti nei giorni scorsi, durante un controllo al confine tra Italia e Svizzera effettuato dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dalle fiamme gialle. L’auto del cittadino turco, diretta verso la Penisola, è stata fermata per una verifica di routine. Alla classica domanda di rito, l’uomo ha detto di non avere nulla.

I militari delle fiamme gialle hanno deciso comunque di approfondire il controllo. Hanno scoperto, nascosta nella vettura, una pistola calibro 9×19 con caricatore e proiettili. Trovati anche 11.150,00 euro in contanti, non dichiarati.

Il turco è stato denunciato per il porto abusivo dell’arma, che è stata sequestrata dai finanzieri in attesa di ulteriori accertamenti. L’uomo è stato inoltre sanzionato per non aver dichiarato il denaro contante.

I funzionari dell’agenzia delle dogane e i militari delle fiamme gialle sono impegnati quotidianamente nei controlli al confine tra Italia e Svizzera per contrastare il traffico irregolare di valuta e altre merci o sostanze illecite.