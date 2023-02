Giornata numero 20 del Girone Verde di Serie A2 per la Pallacanestro Cantù di scena domenica 5 febbraio alle 12 in trasferta contro Agrigento. I canturini vengono dalla sconfitta casalinga contro Piacenza, mentre i gli avversari sono reduci dallo spettacolare ko all’overtime sul campo dell’Urania Milano. In classifica Cantù è prima a quota 30 punti, mentre Agrigento è a quota 18.

Coach Sacchetti: “Abbiamo lavorato bene in settimana”

«Agrigento, in rapporto al suo roster, secondo me è una delle squadre che gioca la migliore pallacanestro del raggruppamento – ha detto coach Meo Sacchetti -. Sappiamo che ci attenderà un palazzetto caldo, il che è sempre una cosa positiva e stimolante. In questo senso, la speranza è che, andando avanti con le giornate, ci sia sempre più pubblico in ottica fase a orologio e playoff. Abbiamo lavorato bene in settimana – aggiunge il tecnico canturino – la squadra ha svolto un paio di allenamenti di buon livello, meglio della partita di domenica scorsa con Piacenza, il che è molto incoraggiante dal punto di vista mentale».