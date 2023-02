(ANSA) – GENOVA, 04 FEB – Lo sfogo in un video per raccontare il lavoro sottopagato e il filmato diventa virale con 2 milioni di visualizzazioni, lo riportano alcuni quotidiani. A parlare è una ingegnera edile di 28 anni che vive a Genova, Ornela Casassa, durante una cena in una trattoria: racconta cosa le è accaduto alla fine del suo tirocinio post laurea. E’ lo sfogo con una collega e un atto di accusa. "Ma io devo vivere con 750 euro? Ma io non mi ci pago l’affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no. 900 euro a partita Iva vuol dire 750 euro nette. Tu stai con mamma e papà che ti possono mantenere e dici a me quei 900 euro non cambiano niente. Io che sono tua coetanea, laureata tanto e quanto te, assunto nello stesso periodo, io non accetto perché non posso e perché non è giusto. Non stiamo parlando di gente che non ti può pagare, ma di gente che sa che il sistema è così e non ti paga. Sennò perché quando ho rifiutato mi hanno dato i 1200-1300 euro che ho chiesto? E hanno detto però li diamo anche alla tua collega che è stata assunta insieme a te anche se lei aveva accettato 900 euro. Tu – dice alla collega – che hai il privilegio di poter accettare devi essere la prima a dire di no, altrimenti chi non può rifiutare, è costretto ad abbassare l’asticella. Ecco che cosa deve fare la sinistra, deve smettere di far abbassare l’asticella nel lavoro". Il video (girato da Lorenzo Ciconte) è stato postato su TikTok dalla consigliera regionale ligure di centrosinistra della lista Sansa, Selena Candia. "Quella di Ornela – dice – è la storia di tanti ragazzi, purtroppo. Una situazione insostenibile e intollerabile visto che con questi stipendi non è pensabile neppure andare a vivere da soli e pagare un affitto, figuriamoci mettere su famiglia e comprare una casa. La politica, soprattutto la sinistra, deve mettere al centro il tema del lavoro, quello che sempre più giovani non trovano e quando lo trovano è spesso pagato una miseria come nel caso di Ornela". (ANSA).