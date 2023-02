Spaccio di droga, due arrestati e un denunciato in un’unica palazzina in via Riviera a Como. Gli agenti della polizia della questura di Como, durante un controllo hanno sequestrato hashish e marijuana e più di 2.500 euro in contanti.

Ieri sera, dopo alcune segnalazioni di attività sospette, gli agenti delle volanti impegnati nei controlli del territorio sono intervenuti in un edificio di via Riviera. Hanno effettuato una verifica mirata. Nel mirino dei poliziotti in particolare un appartamento. Gli agenti sospettavano la possibile presenza di sostanze stupefacenti.

Nell’alloggio, i poliziotti hanno trovato e sequestrato più di 600 grammi di marijuana. In casa erano presenti due nigeriani di 30 e 33 anni. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è proseguito in un altro appartamento nella stessa palazzina. Nell’abitazione, dove era presente un connazionale dei due arrestati, sono stati sequestrati un panetto di hashish e oltre 2.500 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I due nigeriani arrestati sono stati processati oggi in tribunale a Como con rito direttissimo. Hanno chiesto i termini a difesa e sono stati rimessi in libertà in attesa della prossima udienza.