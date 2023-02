I carabinieri sono intervenuti al termine del funerale di un uomo di 87 anni di Griante per il sequestro della salma. Un provvedimento deciso dalla procura di Como, che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano, morto nei giorni scorsi all’ospedale sant’Anna.

Il pensionato era stato ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta in casa. Il pensionato, ex professore universitario, residente a Milano ma domiciliato a Griante, era stato inizialmente portato all’ospedale di Menaggio e poi, vista la gravità della situazione, trasferito al Sant’Anna, dove l’anziano è poi purtroppo morto.

La direzione sanitaria del presidio di San Fermo della Battaglia si è rivolta alla procura di Como per chiedere accertamenti per valutare eventuali responsabilità mediche colpose durante il ricovero dell’87enne. “Si è trattato di un atto inevitabile da parte della direzione sanitaria a seguito della segnalazione di un primario a conoscenza dell’accaduto”, fa sapere l’Asst Lariana.

Il sostituto procuratore Giuseppe Rose ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano, che nel frattempo era già stato restituito alla famiglia per l’ultimo saluto. La cerimonia funebre era in programma ieri. I carabinieri della compagnia di Menaggio hanno atteso il termine della liturgia e sono poi intervenuti per sequestrare la salma. Il corpo dell’anziano è stato dunque scortato all’ospedale di Menaggio, in attesa dell’autopsia.

Gli approfondimenti dovranno accertare eventuali errori medici durante il ricovero dell’anziano.