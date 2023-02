Fermo in auto in atteggiamento sospetto in via Anzani, un 21enne marocchino irregolare in Italia aveva in auto, nascosti in due pacchetti di sigarette, 11 grammi di hashish e 6 di cocaina. Gli agenti delle volanti sono intervenuti per un controllo dopo aver notato la vettura, una Toyota Yaris, ferma a bordo strada. I poliziotti hanno visto un giovane in skateboard avvicinarsi alla vettura, aprire la porta dal lato passeggero per poi allontanarsi velocemente pochi secondi dopo. Hanno controllato il conducente dell’auto e hanno trovato la droga. Il 21enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, oltre che per la violazione delle norme sull’immigrazione. Il 21enne è stato inoltre sanzionato perché guidava senza avere la patente e la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.