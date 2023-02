Pallacanestro Cantù, l’obiettivo è invertire la rotta e riscattare gli ultimi due ko.

Va in scena l’ottava giornata del Girone di ritorno per Cantù, che domani alle 18 ospiterà sul parquet casalingo di Desio Casale Monferrato. All’andata furono i brianzoli ad avere la meglio per 65-77 in trasferta.

I piemontesi hanno cambiato guida tecnica nelle scorse settimane, sostituendo Andrea Valentini con Stefano Comazzi, che già ricopriva il ruolo di assistente.

Cantù e Casale si sono già incrociate in questa stagione anche in Supercoppa, quando lo scorso 14 settembre i biancoblù persero per 82-79 a Casale alla seconda giornata del girone eliminatorio.

Nella classifica del Girone Verde i canturini guidano in vetta a 30 punti, mentre Casale si trova in fondo alla graduatoria.

«Contro Casale è una partita importante, perché vogliamo tornare alla vittoria prima della sosta – spiega coach Meo Sacchetti -. Veniamo da due sconfitte consecutive, ma tra quella con Piacenza e quella con Agrigento, mi ha lasciato più l’amaro in bocca la prima. Dobbiamo cercare di avere maggiore costanza di rendimento e non tutti questi sbalzi. Anche a Trapani avevamo avuto alti e bassi. Non siamo in un momento brillante e dobbiamo uscirne – aggiunge – Sono sicuro che domenica venga fuori lo spirito di rivalsa dei nostri ragazzi. Panchina corta? Abbiamo un roster con otto giocatori di livello, non cerchiamo scuse».