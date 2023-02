“Un risultato positivo sopra le aspettative soprattutto in un momento in cui il dato dell’affluenza è stato così basso”. Commenta così in diretta su Etv il risultato personale di questa tornata elettorale il comasco Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale uscente ed esponente della Lega. Alle 23.30 con oltre 500 sezioni scrutinate su 551 ha totalizzato quasi 13.500 preferenze. “Sono soddisfatto anche dei voti portati al partito, un risultato positivo”. “Sono voti figli non solo della campagna elettorale ma soprattutto del lavoro svolto negli ultimi 5 anni. Questo riconoscimento da parte dei cittadini è per me il più importante”. Inevitabile chiedere poi quanto questi voti peseranno nella definizione degli assetti e dei ruoli, ma fermi non si sbilancia: “Non lo so, dipende da tanti equilibri. Per ora quello che mi dicono i dati è che sarò rieletto, poi vedremo”.