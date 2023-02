Celebrare i comaschi illustri. L’assessorato alla Cultura del Comune di Como avvia una serie di iniziative per rendere omaggio ai concittadini che con il loro lavoro e le loro passioni hanno contribuito a far crescere la comunità lasciando un segno nella storia.



Si parte con Alessandro Volta nato a Como il 18 febbraio 1745. Nobile per discendenza familiare, conte per meriti scientifici. Lo scienziato comasco ha segnato la storia dell’elettricità e dell’umanità con l’invenzione della pila.

Per ricordare questo anniversario, il prossimo 18 febbraio alle ore 21 nella Pinacoteca Civica è in programma un concerto di Fabius Constable, uno degli arpisti moderni più apprezzati al mondo.

Fabius Constable e la Harp Orchestra condurranno il pubblico con la loro musica in un viaggio sensoriale, avvolti dalla luce di centinaia di candele.

Un’occasione unica per festeggiare il compleanno di Alessandro Volta, tra suggestioni luminose e sonore, rendendo omaggio al suo genio e alle sue invenzioni, oggi custodite nel Tempio Voltiano di Como.

Il Tempio Voltiano

Il Tempio Voltiano, le sue collezioni di strumenti e documenti, i suoi arredi e la sua scenografia sono un esempio di “museo nel museo”. Un gioiello di architettura, riconoscibile da terra e da lago, sia dai belvedere vicini.

Al Tempio Voltiano, nel periodo invernale, è possibile accedere con prenotazione obbligatoria, entro le 48 ore precedenti la visita. La prenotazione può essere fatta recandosi direttamente all’Infopoint del Broletto. Oppure inviando una mail a: infopointcomo@comune.como.it.

Le visite sono possibili da martedì a domenica dalle 10.00 alle 17.00.

Antico e moderno si incontrano nella APP “Tempio Voltiano”. Uno strumento per prepararsi o da utilizzare durante la visita al Museo con la quale è possibile scattare un “Selfie con Volta”, da condividere sui social.