Restauro dei Musei Civici di Como. Palazzo Giovio, palazzo Lucini e palazzo Olginati. A maggio i lavori e nel 2025 l’apertura al pubblica. La giunta comunale nei mesi scorsi ha stanziato cinque milioni di euro per il restauro, il consolidamento strutturale e l’adeguamento alle normative di prevenzioni incendi. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla giunta cittadina si legge che “è necessario individuare le modifiche che comporteranno una variazione rispetto all’attuale destinazione d’uso degli ambienti”.

Nel dettaglio i lavori prevedono una nuova destinazione dei locali a piano terra di Palazzo Lucini a sede museale e la modifica temporanea dell’accesso principale alle collezioni museali dai giardini di via Balestra, funzionale al nuovo percorso espositivo del “Tesoro di Como”, la mostra sulle monete d’oro ritrovate in via Diaz a Como. Ancora l’utilizzo degli ex appartamenti in disuso di Palazzo Olginati come depositi di materiali del Museo Storico e lo spostamento della sede della Società Archeologica comense nei locali di Palazzo Olginati, attualmente liberi, con accesso indipendente da Via Giovio.