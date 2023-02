A Montano Lucino finalmente si sta per chiudere la pratica di via Valtellina. Dopo la gara d’appalto assegnati i lavori e appena le temperature lo consentiranno si partirà con la riasfaltatura. A spiegarlo è il sindaco Alberto Introzzi.

L’incidente dello scorso luglio

Da luglio scorso, infatti, la trafficata arteria, sulla quale affacciano numerose attività commerciali, si presenta con il manto stradale fresato. Una situazione causata da un incidente che aveva visto coinvolto un camion che trasportava rifiuti. Il mezzo pesante si era ribaltato e aveva perso olio e carburante sulla sede stradale, provocando danni ingenti alla carreggiata. Era stata necessaria la fresatura urgente per mettere in sicurezza il tratto. L’asfaltatura inizialmente ipotizzata per la fine dello scorso anno è slittata.

Indagini svolte e lavori assegnati

A distanza di oltre 6 mesi dall’incidente automobilisti, motociclisti e ciclisti (chi viaggia su due ruote ha vissuto qualche disagio in più) si chiedono cosa abbia allungato i tempi. “Sono state avviate le pratiche assicurative del caso e sono state necessarie le analisi sulla parte di asfalto rimossa per capire il grado di infiltrazione delle sostanze finite sull’asfalto – ha chiarito il sindaco – le indagini sono state effettuate e sono state svolte le verifiche anche sul materiale che era stato depositato e messo in sicurezza sotto a degli appositi teli nella vicina rotatoria – aggiunge il primo cittadino -. Le analisi, svolte anche in profondità, non hanno rilevato la presenza di inquinanti e il materiale è stato smaltito”.

“Stiamo per scrivere la parola fine a questa vicenda – rassicura Introzzi – Per quanto riguarda l’asfaltatura – conclude – appena le temperature lo consentiranno si potrà procedere, visto il meteo di questo periodo credo che non dovremo aspettare molto”.