Eventi a Como: a luglio è in programma “Villa Olmo Nights”. La rassegna si svolgerà all’aperto nel parco di Villa Olmo per un mese, dal 1° al 31 luglio. Il Comune ha indetto la gara negoziata – senza bando – per la concessione del servizio della manifestazione.

Nel documento di Palazzo Cernezzi si legge che l’obiettivo è proporre “una rassegna estiva che risponda alle esigenze della città a vocazione turistica e che possa – soprattutto nel periodo estivo – attrarre visitatori non soltanto per la bellezza del proprio patrimonio naturalistico e architettonico ma inoltre per la vivacità dell’intrattenimento”. Spettacoli ed eventi di qualità per rilanciare il settore economico, culturale ed artistico cittadino.

L’avviso di manifestazione di interesse finalizzato a individuare operatori economici prevede inoltre il sorteggio per la selezione di almeno cinque operatori interessati che saranno invitati dall’amministrazione alla successiva fase della procedura negoziata. La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine per quanto riguarda l’allestimento della rassegna la platea sarà posizionata sull’aiuola fronte lago con una capienza massima di 500 posti e possibilità di ampliamento a 800 posti per un massimo di cinque eventi. E’ prevista inoltre la possibilità di collocare un palcoscenico coperto, attrezzato con luci, di grande dimensione nella porzione di parco davanti alla storica dimora e confinante con il lido.