“Sarà un mercato che crollerà definitivamente e nel crollare trascinerà tutto l’indotto dell’industria che ci ha seguito in questi anni” Il presidente provinciale dell’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, Francesco Molteni è drastico dopo lo stop, per il superbonus, alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Resta solo la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale. “I meccanismi di agevolazione fiscale non funzionavano tanto per la percentuale ma per la possibilità dello sconto in fattura – dice Molteni – Venendo a mancare questa possibilità nessun meccanismo di bonus avrà la possibilità di sopravvivere se non per coloro che hanno capacità fiscali di poter usufruire di sconto in fattura. Mercato molto limitato”.

Già le prime modifiche del superbonus e della possibilità di cessione del credito alle banche avevano creato difficoltà alle aziende. Ora, secondo il responsabile di Ance il mercato è destinato a crollare. Un duro colpo inatteso per il settore. Netto il giudizio del presidente comasco dell’Ance sulla decisione del governo.