Lavori in via Cecilio e sull’autostrada A9. Un marzo rovente sotto il profilo del traffico in città. Cantieri in contemporanea e rischio paralisi sulle strade: lavori in via Cecilio a Como a partire da lunedì e ripresa degli interventi sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso tra circa dieci giorni. Ancora una volta – come detto – cantieri che si sommano. Risultato: possibile caos traffico e disagi per gli automobilisti.

Cantiere via Cecilio

Lunedì – 20 febbraio – scatterà infatti il cantiere in via Cecilio per il rifacimento dei sottoservizi in vista della realizzazione della nuova struttura commerciale. I lavori dureranno per oltre un mese, fino al 31 marzo. Le limitazioni viabilistiche scatteranno lunedì con la chiusura al traffico e senso unico di marcia nel tratto da via Di Vittorio e via Pasquale Paoli. Sulla via interessata sarà chiusa la corsia di marcia normalmente destinata al traffico proveniente da Lazzago verso via Paoli. Inoltre il traffico in discesa da Lazzago verso via Paoli sarà deviato sulla corsia di marcia normalmente destinata al traffico in salita. Il percorso alternativo prevede di deviare in via Pasta, via Cecilio e la direttrice via Giussani e ancora via Palma e via Di Vittorio.

Cantiere sull’autostrada A9

Modifiche alla viabilità che potrebbero creare disagi alla circolazione. Si tratta infatti di una bretella di collegamento per l’inserimento in autostrada. Proprio in autostrada – dopo la sospensione programmata per le festività natalizie – ripartiranno nei primi giorni di marzo le attività di ammodernamento all’interno della galleria San Fermo Nord. Come accaduto per il precedente cantiere in autostradaanche in questo caso i lavori potrebbero comportare lo scambio di carreggiata e il transito dei veicoli su un’unica corsia. Il cantiere potrebbe avere nuovamente effetti disastrosi sulla viabilità del capoluogo lariano.

Gli interventi in autostrada inoltre verranno sospesi per la festività della Pentecoste il 28 maggio salvo poi riprendere a settembre con l’ultima fase del cantiere che – secondo il cronoprogramma – dovrebbe terminare a novembre.

“Il tema lavori è sempre spinoso”, ha commentato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Giovedì scorso l’amministrazione comunale ha incontrato i dirigenti di Autostrade per l’Italia per fare il punto sulla viabilità in vista del cantiere. “Gli interventi in via Cecilio devo essere fatti – ha aggiunto il primo cittadino – Incastrare diversi cantieri è complicato. E’ impossibile programmarli”.