Giardini e verde, pulizia bagni pubblici, rifiuti, strade, sicurezza e polizia locale, rete idrica e fontanelle. Segnalazioni, lamentele o richieste di informazioni relative al Comune di Como passeranno attraverso un unico punto di accesso online. Un “SuperUrp”, ufficio relazioni con il pubblico, per utilizzare il nome indicato da Palazzo Cernezzi per il nuovo servizio.

Il portale, che è già attivo, sarà ufficialmente presentato nelle prossime ore dall’amministrazione comunale di Como. Ieri sera, del nuovo servizio si è parlato anche in consiglio comunale. Per effettuare qualsiasi tipo di segnalazione o richiedere informazioni è necessario collegarsi al sito segnala.comune.como.it. Almeno per il momento, per poter interagire con gli uffici è necessario accedere all’area personale tramite Spid, l’identità elettronica digitale.

L’Urp online, nelle intenzioni del Comune di Como garantisce un unico punto di accesso per il cittadino. Soprattutto, nelle intenzioni almeno, la nuova piattaforma dovrebbe garantire che ogni telefonata, richiesta e segnalazione venga tracciata e ottenga una risposta in modo trasparente, in tempi e con modalità certe e registrate.

Prevista anche una sezione dedicata alle domande più frequenti. Una sezione che è possibile consultare prima di presentare una segnalazione, per verificare se sia eventualmente già presente una risposta al quesito o una segnalazione già presa in carico o evasa.

E’ prevista anche una possibilità di registrazione e accesso per i cittadini stranieri.