Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è prevista una chiusura dalle 22 di venerdì 24 alle 5 di sabato 25 febbraio. Lo stop al traffico per consentire un”esercitazione, in collaborazione con la prefettura, all’interno della galleria “Monte Quarcino”. Previsti itinerari alternativi.

Stop tra Lago di Como e Como Centro

Per lo stop al traffico del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. Per i veicoli leggeri si consiglia dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, di percorrere via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico. Per raggiungere viale Innocenzo e poi la via Napoleona, la via Pasquale Paoli e rientrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro o dalla stazione di Fino Mornasco.



Per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate. Una volta passato il valico commerciale di Ponte Chiasso, si dovrà percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Masia. Quindi via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli e rientrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro o dalla stazione di Fino Mornasco.

Chiusura tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso

Infine per la chiusura del tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso. Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, bisogna immettersi su Via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.