Primarie Pd. A Como il segretario provinciale Federico Broggi e Arnaldo Chianese, presidente della commissione di garanzia provinciale per il congresso, hanno presentato le prossime elezioni. Domenica 26 febbraio anche in provincia di Como si vota per le elezioni primarie del Partito Democratico. I cittadini sceglieranno il nuovo segretario o la nuova segretaria nazionale recandosi ai seggi aperti dalle 8-20.

I nomi emersi dallo spoglio nazionale nei circoli di partito (dove hanno votato 150mila persone) sono due: Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna) e Elly Schlein vicepresidente della stessa regione (l’Emilia-Romagna) fino al 2022 e deputata Pd. Fuori dalla corsa del primo round del congresso, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, arrivati rispettivamente al terzo e quarto posto. In Lazio e Lombardia, dati i risultati dei circoli, Bonaccini sembrerebbe essere dato come favorito. In provincia di Como (dove hanno votato 500 tesserati) “il testa a testa con Schlein è ancora marcato” ha spiegato il segretario provinciale Broggi.

A Como i seggi saranno 42 e saranno i volontari a gestire le procedure di voto. Per poter esprimere la propria preferenza sarà necessaria la carta di identità e (per trovare il proprio seggio di riferimento, la tessera elettorale). Potranno votare i cittadini che hanno compiuto 16 anni. Sono però chiuse le procedure di pre-registrazione per il voto dei cittadini dai 16 ai 18 anni e per i cittadini stranieri residenti in Italia. Sono ancora aperte invece quelle per i domiciliati fuori dalla propria regione di residenza. Tutte le informazioni relative al voto sono riassunte sul sito www.primariepd2023.it