Giardini e verde, pulizia bagni pubblici, rifiuti, strade, sicurezza e polizia locale, rete idrica e fontanelle. Segnalazioni, lamentele o richieste di informazioni relative al Comune di Como passano attraverso un unico punto di accesso online. Un “SuperUrp”, ufficio relazioni con il pubblico, per utilizzare il nome indicato da Palazzo Cernezzi per il nuovo servizio. Il portale presentato ufficialmente nelle scorse ore dall’amministrazione comunale di Como. Per effettuare qualsiasi tipo di segnalazione o richiedere informazioni è necessario collegarsi al sito del comune di Como (comune.como.it), cliccando sulle voci “fai una segnalazione” o “fai una domanda” si apre un’altra pagina segnala.comune.como.it. Per poter interagire con gli uffici è necessario accedere all’area personale tramite Spid, l’identità elettronica digitale. L’obiettivo è arrivare a rispondere entro 48 ore. A gennaio circa 600, sulle quasi 700, segnalazioni arrivate si sono già concluse.

L’Urp online, nelle intenzioni del Comune di Como garantisce un unico punto di accesso per il cittadino. La nuova piattaforma dovrebbe garantire che ogni telefonata, richiesta e segnalazione venga tracciata e ottenga una risposta in modo trasparente, in tempi e con modalità certe e registrate.