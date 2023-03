Cercansi portalettere. Ancora pochi giorni per candidarsi.

Poste Italiane è alla ricerca di personale che si occuperà del recapito (pacchi, lettere e raccomandate in relazione alle specifiche esigenze aziendali) in provincia di Como. I candidati saranno inseriti in organico con contratto a tempo determinato.

Per candidarsi è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sul sito internet di poste nella sezione “carriere” dedicata a “posizioni aperte” entro domenica 5 marzo.

Tra i requisiti per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e di patente di guida in corso di validità per la guida dei mezzi aziendali.

Nel settore si sono registrati problemi di organico in passato. Lo scorso anno sono arrivate nuove assunzioni che avevano costituito una boccata di ossigeno per colmare i vuoti lasciati da chi è andato in pensione.