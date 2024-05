Potenziare le azioni di promozione turistica della ‘destinazione Lombardia’ e rafforzarne l’immagine evidenziando le molteplici esperienze fruibili dal turista sul territorio regionale. Questi gli obiettivi della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.



La misura si rivolge a soggetti privati come imprese e società e indica i requisiti necessari per la selezione. I destinatari sono le imprese rappresentative sul territorio regionale nei campi della moda, del design, delle eccellenze enogastronomiche tipiche e di qualità, delle produzioni manufatturiere tradizionali, artistiche e di qualità, della cultura, del turismo attivo, dell’ospitalità, o più in generale che propongano esperienze di interesse per il potenziale turista.

I soggetti selezionati potranno essere valorizzati nei materiali di promozione online e offline della destinazione Lombardia.



I soggetti privati per partecipare alla selezione devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: attrattività in termini turistici dell’attività caratteristica del soggetto proponente; grado di innovatività della proposta turistica offerta; offerta turistica sostenibile dal punto di vista ambientale e/o sociale certificata; essere rappresentanti di produzioni o attività della tradizione lombarda e/o rappresentativi delle comunità; appartenenza a circuiti/consorzi di eccellenza, qualità o promozione turistica.