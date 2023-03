“Alla fine il risultato è giusto”. Parole di mister Moreno Longo, allenatore del Como, al termine del match allo stadio Renato Curi di Perugia, pareggiata 0-0. “Una partita che possiamo definire uno scontro diretto – ha aggiunto l’allenatore – La posta in palio era alta per tutte e due le squadre. E’ normale che entrambe tenessero a portare a casa i tre punti”.

“Como e Perugia si sono date battaglia: è stata una sfida dura e maschia, ma non ce l’aspettavamo differente. Sapevamo che dovevamo scendere in campo lottando con le stesse armi degli umbri” ha spiegato ancora il tecnico degli azzurri. “I nostri avversari hanno cambiato marcia: puntano su intensità, caparbietà e duelli. Noi dovevamo rispondere proprio con le medesime caratteristiche e sono contento per come i miei ragazzi si siano calati in questa gara. Non era né semplice, né scontato riuscirci”.

Longo ha poi fatto un punto più generale, che va al di là del match contro i “grifoni”. “Abbiamo una buona continuità di risultati, ma dobbiamo andare avanti, senza fermarci. E’ un campionato particolare in cui, se abbassi la guardia anche solo un attimo, puoi perdere qualunque incontro. Pensiamo al Cosenza, che dopo aver perso al Sinigaglia con noi per 5-1 è andato a battere la Reggina. In questo torneo non esistono squadre in difficoltà: non possiamo permetterci di mollare anche solo per un attimo”.

Non è mancato un commento sul turn-over applicato rispetto all’impegno con il Cosenza di sabato scorso. “Ho una rosa a disposizione che mi permette di avere varie alternative. Faccio di conseguenza scelte adeguate ai match che dobbiamo affrontare”.

La classifica? “Per noi era importante conquistare punti allo stadio Curi per dare continuità al nostro cammino su quello che è un campo difficile per tutti. Sono contento di questo pari”. In campo si è rivisto il bomber Alberto Cerri: “E’ un paio di settimane che non sta benissimo, che non è al 100%. Lo abbiamo recuperato, ma non aveva 90 minuti a disposizione. Abbiamo scelto di schierare altri attaccanti che in questo momento sono in migliori condizioni”.

Ma c’è stato un momento in cui Longo ha sperato di tornare sul Lario con i tre punti? “Sì. Speravo potesse arrivare un episodio favorevole, soprattutto nel finale, quando il Perugia era stanco. Speravamo e abbiamo creato un paio di situazioni importanti per tentare il colpaccio, ma alla fine il risultato è giusto”.