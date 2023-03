Lavori di messa in sicurezza al cimitero monumentale di via Regina Teodolinda a Como, intervento da oltre 300mila euro. Già approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica.

L’amministrazione vuole “garantire la fruibilità in sicurezza della via d’accesso agli spazi esterni del forno crematorio – si legge nelle carte – in relazione allo stato di degrado del tratto iniziale dell’opera di sostegno, a cavallo della recinzione metallica”. Il muro di sostegno non è sicuro.

La struttura in legno presenterebbe evidenti segni di degrado si parla anche di evidente stato di fatiscenza del sistema antiribaltamento. Si rende necessario, dunque, realizzare una nuova opera strutturale per la messa in sicurezza dell’esistente muro di sostegno. L’importo complessivo dell’intervento è di 325mila euro. Disposto il pagamento di un primo acconto di fatture per oltre 30mila euro.